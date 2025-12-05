Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yaptığı ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Arex Sigorta A.Ş. çatısı altında çalışan bazı kişilerin “kefalet sigortası sözleşmeleri” üzerinden usulsüz işlemlerle kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin zor durumdaki sigortalı şirketlere “kefalet sigortası” adı altında yüksek meblağlarda prim dışı ödeme yaptırdıkları tespit edildi. Ayrıca poliçe primlerinde, bağlantılı acenteler üzerinden değişiklik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan arama, el koyma ve yakalama işlemleri sonucunda 18 kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki 12 kişi için çalışmalar sürüyor.

AREX SİGORTA’YA KAYYIM TALEBİ

Öte yandan, daha önce faaliyetleri SEDDK tarafından durdurulan Arex Sigorta A.Ş. için sulh ceza hâkimliğinden kayyım atanarak geçici tedbir uygulanması talep edildi.

Kaynak: DHA