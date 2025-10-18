Anadolu Efes'e Çifte Kabus! Biri Sezonu Kapattı, Diğeri 3 Maç Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR’a 95-81 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından iki önemli sakatlık haberiyle sarsıldı. Lacivert-beyazlı kulüp, Yunan pivot Georgios Papagiannis’in sol diz ön çapraz bağlarında ciddi bir yaralanma meydana geldiğini ve milli oyuncu Ercan Osmani’nin de sakatlandığını duyurdu.

PAPAGIANNİS SEZONU KAPATTI

Kulüpten yapılan resmî açıklamaya göre, Panathinaikos maçının ikinci çeyreğinde talihsiz bir pozisyonda sakatlanan Georgios Papagiannis’in yapılan kontrolleri sonucunda sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

Kısa süre içinde ameliyat masasına yatırılacak olan tecrübeli pivotun, sahalardan yaklaşık 8 ay uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Papagiannis için 2023-2024 sezonunun büyük ölçüde sona erdiği anlamına geliyor.

BİR KÖTÜ HABER DE ERCAN OSMANİ'DEN

Anadolu Efes’e bir kötü haber de milli basketbolcu Ercan Osmani’den geldi. Aynı karşılaşmanın ilk periyodunda rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol omzunda zedelenme yaşayan Osmani’nin tedavisine hemen başlandı. Genç oyuncunun da yaklaşık 3 hafta parkelerden uzak kalması öngörülüyor.

Bu iki kritik sakatlık, EuroLeague’e kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes’in kadro derinliğini ciddi şekilde etkileyecek gibi görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi