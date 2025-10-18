5 Aydır Kulüp Arayan Aboubakar’ın Yeni Takımı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar kariyerine Azerbaycan’da devam etmeye hazırlanıyor. Deneyimli futbolcunun, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün Bakü’ye gittiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’TA EFSANELEŞTİ, HATAYSPOR’DA MÜCADELE ETTİ

Kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giyen Aboubakar, en çok Beşiktaş’ta gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Siyah-beyazlı forma ile çıktığı 117 karşılaşmada 60 gol atarken, 14 asistle de takımına katkı sağladı. Taraftarların gönlünde taht kuran Kamerunlu futbolcu, son olarak Hatayspor’da 28 maça çıkıp 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Aboubakar, Beşiktaş'ta yıldızlaşmıştı

BEŞ AYLIK ARANIN ARDINDAN SAHALARA DÖNÜYOR

Hatayspor ile yollarını ayırmasının ardından yaklaşık beş aydır herhangi bir kulüple anlaşmayan Aboubakar, futbola yeniden dönüş yapıyor. Neftçi Bakü ile yapılacak olan bu anlaşma, yıldız golcünün kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

