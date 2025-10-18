Beşiktaş-Gençlerbirliği Maçının VAR’ı Belli Oldu
Süper Lig’in 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının VAR'ı Alper Çetin oldu. Mücadelenin hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, bugün saat 17.00’da Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
Karşılaşmada Hakemi (VAR) koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.
