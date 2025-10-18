Beşiktaş-Gençlerbirliği Maçının VAR’ı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, bugün saat 17.00’da Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Karşılaşmada Hakemi (VAR) koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Kaynak: İHA