Boluspor'da Yeni Teknik Direktör Belli Oldu

1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Teknik Direktör Mustafa Er ile yollarını ayıran Boluspor, 45 yaşındaki Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Boluspor'da Yeni Teknik Direktör Belli Oldu - Resim : 1

Teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Ertuğrul Arslan, ardından Antalyaspor A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Arslan, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde de yer aldı.

Kaynak: İHA

