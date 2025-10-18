Fenerbahçe'nin Rakibi Karagümrük
Fenerbahçe yarın Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’in 9. Haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada haftaya giriş yaptı.
Kaynak: AA