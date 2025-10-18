Fenerbahçe'nin Rakibi Karagümrük

Fenerbahçe yarın Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 9. Haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada haftaya giriş yaptı.

Kaynak: AA

