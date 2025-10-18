Sadettin Saran Tarih Verdi! Fenerbahçe'de 2 Müjde Birden Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de ekim ayının olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Sadettin Saran, 2 müjde birden verdi.

Sponsorluklar konusunda bazı gelişmeleri paylaşan Saran, “Seçim döneminde de kulübümüzün sponsorluk çalışmalarını en iyi şekilde yürütmek üzere profesyonellerden oluşan özel bir komite kuracağımızı belirtmiştik” derken, müjdeleri şöyle açıkladı:

"Önümüzdeki hafta camiamızla 2 yeni sponsorluk haberini paylaşmayı heyecanla bekliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi