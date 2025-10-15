Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Saran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."

"Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!"

'OYUNCULARA VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞ'

"Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış. Seçim sürecinde oyunculara verilen sözler tutulmamış. Geldiğimiz günden beri 39.8 milyon euro ödedik! Kasımpaşa maçında oyuncular seçimi takip ediyordu biz bunları yaşadık!"

KADRO DIŞI KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"Aile içinde birtakım şeyler olur. Kol kırılır yen içinde kalır. Kadro dışı kararlarının detayını paylaşmayacağım. Böyle bir karar aldık."

ARA TRANSFER DÖNEMİNE İLİŞKİN

"Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi