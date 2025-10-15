Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Sadettin Saran Şaşkın Döndü: Tek Suçlusu O

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor. Bu sezon hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kötü sonuçlar elde eden sarı-lacivertlilerde beklenen testlerin sonuçları geldi.

FENERBHÇE’Yİ YIKAN SONUÇ! BEKLENEN TESTLER GELDİ

İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’nun isteğiyle yapılan laktat testinde oyuncuların fiziksel olarak çok kötü durumda oldukları ortaya çıktı. Normalde 5 civarında çıkması gereken değerlerin 14-15 seviyesinde olduğu tespit edildi.

Fenerbahçe yönetimini yıkan sonuç

TEK SUÇLUSU JOSE MOURINHO

Ortaya çıkan sonuçlar sonrası teknik heyet ve yeni yönetim faturayı, Jose Mourinho’ya kesti. Sezon öncesi kamp için takımı memleketi Portekiz’e götüren Jose Mourinho’nun gerektiği kadar futbolcuları çalıştırmadığı ifade edildi.

LAKTAT TESTİ NE İŞE YARAR?

Laktat testi, vücudun fiziksel kapasitesi ve dayanıklılığını ölçmek için yapılan bir testtir. Değer ne kadar yüksek çıkarsa vücudun o kadar yorgun olduğu ifade edilir.

