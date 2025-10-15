Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Sadettin Saran Şaşkın Döndü: Tek Suçlusu O

Fenerbahçe’de milli ara döneminde çalışmalar sürüyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde yapılan test sonuçları teknik ekibi şaşkına çevirdi. Çıkan sonuçlarda takımı fiziksel olarak çok kötü olduğu ortaya çıktı. Başkan Sadettin Saran ise tek ismi suçladı. İşte detaylar…

Fenerbahçe'yi Yıkan Sonuç! Sadettin Saran Şaşkın Döndü: Tek Suçlusu O
Süper Lig devi Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor. Bu sezon hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kötü sonuçlar elde eden sarı-lacivertlilerde beklenen testlerin sonuçları geldi.

FENERBHÇE’Yİ YIKAN SONUÇ! BEKLENEN TESTLER GELDİ

İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’nun isteğiyle yapılan laktat testinde oyuncuların fiziksel olarak çok kötü durumda oldukları ortaya çıktı. Normalde 5 civarında çıkması gereken değerlerin 14-15 seviyesinde olduğu tespit edildi.

TEK SUÇLUSU JOSE MOURINHO

Ortaya çıkan sonuçlar sonrası teknik heyet ve yeni yönetim faturayı, Jose Mourinho’ya kesti. Sezon öncesi kamp için takımı memleketi Portekiz’e götüren Jose Mourinho’nun gerektiği kadar futbolcuları çalıştırmadığı ifade edildi.

LAKTAT TESTİ NE İŞE YARAR?

Laktat testi, vücudun fiziksel kapasitesi ve dayanıklılığını ölçmek için yapılan bir testtir. Değer ne kadar yüksek çıkarsa vücudun o kadar yorgun olduğu ifade edilir.

