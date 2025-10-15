Cumhubaşkanı Erdoğan'ın Gol Sevinci Maça Damga Vurdu! Bir Tarafta Kahkaha Bir Tarafta Şaşkın
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 4-1'lik skorla mağlup ederek futbol severlere büyülü bir gece yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevinci ise maça damga vurdu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 4. Maçında Gürcistan’ı ağırladı. Milliler karşılaşmadan 4-1’lik skorla ayrılırken, karşılaşmaya damga vuran anlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gol sevinci oldu.
Karşılaşmayı takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında harika bir performans sergileyen Türkiye, 14. dakikada Kenan Yıldız'ın, 22. dakikada Merih Demiral'ın ve 35. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Üçüncü golden sonra kameralar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kavelaşvili’ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki elini yana açarak Gürcü mevkidaşına dönmesi dikkat çekerken, Kavelaşvili’nin şaşkınlığı ve üzüntüsü kameralara yansıdı.
Türkiye karşılaşmadan 4-1’lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.
Kaynak: AA