Kenarda Hayretler İçerisinde İzlemişti: Montella Maç Sonu Rahatsızlığını Açıkladı!

A Milli Takım Gürcistan’ı Kocaeli’nde 4-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonu A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Motnella, çarpıcı açıklamada bulundu.

‘KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK GURURLUYUM’

Galibiyetten çok memnun olduğunu belirten Montella, “Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli.” dedi.

MONTELLA MAÇ SONU RAHATSIZLIĞINI AÇIKLADI

Milli takımın yediği golden rahatsız olduğunu dile getiren İtalyan teknik direktör, “İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi.” diyerek bu konu üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Uğurcan Çakır kalesinde bir gol gördü

