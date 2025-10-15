Montella'dan Maç Sonu Net Mesaj

A MillilerinTeknik Direktörü Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından maç performansını değerlendirdi. Montella, ilk yarıdan memnun olduğunu, ikinci yarıdaysa takımın temposunun düştüğünü ve yenilen golden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Montella'dan Maç Sonu Net Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım’ın Gürcistan karşısındaki 4-1’lik galibiyetinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella maç sonu değerlendirmesinde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim" dedi.

'EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ'

Play-off yarışındaki duruma da değinen Montella, “Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Montella, takımın hücum performansını överken savunmada düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu vurguladı: "İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."

Kocaeli’de Gol Yağmuru! A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle YıktıKocaeli’de Gol Yağmuru! A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle YıktıSpor

A Milliler Bulgaristan'da Tarih Yazdı! Sofya’da Gol YağmuruA Milliler Bulgaristan'da Tarih Yazdı! Sofya’da Gol YağmuruSpor

Yapay Zeka, A Milli Takım'ın Kaderini Çizdi: Türkiye, Dünya Kupası'na Gidebilecek mi?Yapay Zeka, A Milli Takım'ın Kaderini Çizdi: Türkiye, Dünya Kupası'na Gidebilecek mi?Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Montella
Araplar Barış Alper’den Sonra Gözü Ona Dikti! Icardi Galatasaray’dan Ayrılıyor Mu? Astronomik Teklif Ortaya Çıktı Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Teklif Ortaya Çıktı
Kocaeli’de Gol Yağmuru! A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle Yıktı A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle Yıktı
A Millilerin İlk 11'i Açıklandı... Barış Alper Sürprizi A Millilerin İlk 11'i Açıklandı! Barış Sürprizi
ChatGPT’de Yeni Dönem: İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale’de Dehşet! Sağlık Astsubayı, Emekli Astsubayı Vurdu Sağlık Astsubayı, Tartıştığı Meslektaşını Sırtından Vurdu!
Madagaskar'da Darbe! Z Kuşağı Ayaklandı, Ordu Sahneye Çıktı Madagaskar'da Darbe! Z Kuşağı Ayaklandı, Ordu Sahneye Çıktı
Montella'dan Maç Sonu Net Mesaj Montella'dan Maç Sonu Net Mesaj
Bursa'da Kaybolan Demans Hastası Bulundu Bursa'da Kaybolan Demans Hastası Bulundu
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin