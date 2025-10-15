Montella'dan Maç Sonu Net Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım’ın Gürcistan karşısındaki 4-1’lik galibiyetinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella maç sonu değerlendirmesinde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim" dedi.

'EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ'

Play-off yarışındaki duruma da değinen Montella, “Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Montella, takımın hücum performansını överken savunmada düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu vurguladı: "İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."

