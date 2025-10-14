Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda Ediyorlar
Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Bu karar sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Sadettin Saran okları onlara çevirdi. Takımın diyetisyeni ve futbol iletişim koordinatörü ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin bu kez o ekipte değişikliğe gideceği aktarıldı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri…
Trendyol Süper Lig’de milli arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe’de peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Gelen son dakika bilgisi ise sarı-lacivertli taraftarları şaşkına çevirdi.
2 YILDIZ KADRODAN ÇIKARILDI
Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’nin kadro dışı bırakılması hakkında açıklamada bulunan sarı-lacivertli yönetimden, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.” ifadelerini kullanıldı.
SADETTİN SARAN OKLARI ONLARA ÇEVİRDİ! FENERBAHÇE’DE YAPRAK DÖKÜMÜ
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, kulübün scout ekibi ile de bir toplantı gerçekleştirerek bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu talep etti.
Toplantının ardından alınan karara göre; scouting yapılanması tamamen yenilenecek ve ekip baştan oluşturulacak.
