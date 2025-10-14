Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda Ediyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’de milli arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe’de peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Gelen son dakika bilgisi ise sarı-lacivertli taraftarları şaşkına çevirdi.

2 YILDIZ KADRODAN ÇIKARILDI

Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’nin kadro dışı bırakılması hakkında açıklamada bulunan sarı-lacivertli yönetimden, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.” ifadelerini kullanıldı.

SADETTİN SARAN OKLARI ONLARA ÇEVİRDİ! FENERBAHÇE’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, kulübün scout ekibi ile de bir toplantı gerçekleştirerek bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu talep etti.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Sıra onlarda

Toplantının ardından alınan karara göre; scouting yapılanması tamamen yenilenecek ve ekip baştan oluşturulacak.

Kaynak: Sabah