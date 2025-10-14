Zirvenin Hücum Gücü ile Savunma Duvarı Karşı Karşıya

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ligde şu ana kadar 23 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor, hücumdaki etkili performansıyla Beyaz Grup’un zirvesinde yer alıyor. Son iki mağlubiyetin ardından teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde toparlanan yeşil-beyazlı ekip, gollü galibiyet serisiyle dikkatleri üzerine çekti.

HÜCUMDA FARK YARATIYORLAR

Bursaspor, son 8 maçta sergilediği hücum futboluyla rakip savunmaları adeta çökertti. Bu süreçte Yeni Malatyaspor’a 8, Adanaspor’a 6, Arnavutköy Belediyespor ve Menemen FK’ya 3’er, 1461 Trabzon FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Kırklarelispor’a ise 1’er gol attı. Bu performansıyla grubun en skorer takımı olmayı sürdürüyor.

Savunmada da başarılı bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, sadece 4 gol yiyerek grubun en az gol yiyen ikinci takımı konumunda. Takım, üretken hücum gücünü sağlam bir defans organizasyonuyla destekliyor.

ZORLU RAKİP: 68 AKSARAYSPOR

Bu haftaki rakip ise yenilgi yüzü görmeyen 68 Aksarayspor. Ligde çıktığı 8 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 5 beraberlik çıkaran Aksaray temsilcisi, namağlup unvanını korudu. Şimdiye kadar sadece 3 gol yiyen ev sahibi ekip, kalesinde en az gol gören takımlar arasında yer alıyor ve 10 golle hücumda da etkili olduğunu gösterdi.

Kaynak: İHA