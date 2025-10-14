Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Borsa'da En Çok Kazandıran Takım Belli Oldu! İşte Paranın Şampiyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında 2025’in ilk 9 ayında yatırımcısına kazandıran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip hisselerinde yüzde 11,7 oranında yükseliş kaydedildi. Aynı dönemde spor endeksi ise yüzde 21,4 düşüş gösterdi.

Fenerbahçe hisselerindeki yükselişte kulübün yaptığı sponsorluk anlaşmaları ve mali yapısını güçlendiren adımlar etkili oldu. Ayrıca, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması ve ardından yaşanan yönetim değişikliği de yatırımcıların ilgisini artırdı.

SARAN DÖNEMİ VE HİSSE ETKİSİ

Haziran ayında yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı seçilmişti. Yönetim değişikliğiyle birlikte kulüp hisselerinde artış yaşanırken, yatırımcı güveni yeniden güçlendi.

KAYBETTİREN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Aynı dönemde diğer büyük kulüplerin hisselerinde düşüş görüldü.

Trabzonspor hisseleri yüzde 42,8 geriledi.

Beşiktaş yüzde 39,9 değer kaybetti.

Galatasaray ise yüzde 6,6 düşüş yaşadı.

Eylül ayı özelinde bakıldığında ise yatırımcısına en çok kaybettiren kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların hisseleri yüzde 15,1 değer kaybederken, Fenerbahçe yüzde 14,4, Beşiktaş yüzde 8,3, Trabzonspor ise yüzde 3,2 düşüş yaşadı.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ GALATASARAY’IN

Halka açık dört spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip eylül ayını 19 milyar 35 milyon TL piyasa değeriyle kapattı. Galatasaray’ı 14 milyar 175 milyon TL ile Fenerbahçe, 9 milyar 225 milyon TL ile Trabzonspor ve 9 milyar 121 milyon TL ile Beşiktaş takip etti.

YATIRIMCININ YENİ GÖZDESİ FENERBAHÇE

Yılın ilk 9 ayında borsada “paranın şampiyonu” Fenerbahçe olurken, diğer kulüplerin zayıf mali yapısı ve borç yükü hisse performanslarını olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre kulüplerin gelirlerini artıracak yeni sponsorluk ve yayın anlaşmaları, önümüzdeki dönemde hisse değerlerinde belirleyici rol oynayacak.

Kaynak: AA