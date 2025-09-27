Ergin Ataman’dan Tokat Gibi Sözler! ‘Futbola Servet Akıyor, Basketbol Yok Sayılıyor’

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk spor kamuoyuna sert sözlerle yüklendi. “Basketbol medyasını yok ettiler” diyen Ataman, futbola yapılan dev yatırımlara rağmen Avrupa’da başarı gelmemesini eleştirdi.

Ergin Ataman'dan Tokat Gibi Sözler! 'Futbola Servet Akıyor, Basketbol Yok Sayılıyor'
Panathinaikos ile yeni Euroleague sezonuna hazırlanan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk spor kamuoyuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi düzenlenen basın toplantısında basketbola ilginin yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Ataman, futbola yapılan dev yatırımları da hedef aldı.

"TÜRKİYE'DE FURBOL ÇILGINLIĞI VAR"

Toplantıda basketbola dair soru gelmemesine dikkat çeken Ataman, “Türk spor kamuoyunda basketbol medyasını yok ettiler. Türkiye’de bir futbol çılgınlığı var. Basketbol Euroleague şampiyonu oluyor ama gündem olmuyor. Futbol takımları Avrupa’da başarısız olunca başkanlar değişiyor, ama futbola olan ilgi yine de bitmiyor” dedi.

“BU KADAR YATIRIM SADECE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN Mİ?”

Futboldaki harcamaları da eleştiren Ataman, “Türkiye’de futbolun bir ekonomisi var, milyonlarca dolar harcanıyor. Ama Avrupa’da hiçbir başarı yok. Benim takımım Galatasaray da Osimhen’e 80 milyon euro veriyor. Peki bu sadece Türkiye şampiyonu olmak için mi yapılıyor?” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DA YARI FİNAL OYNAMAK BİLE BAŞARIDIR”

Başarının ölçütünü Avrupa sahnesinde görmek gerektiğini vurgulayan Ataman, “Benim için kıstas Avrupa’da yarı final oynamaktır. Şampiyonluk her zaman mümkün olmayabilir ama Avrupa’da ses getirmek zorundayız. Yıllardır bu sağlanmıyor” diye konuştu.

“SORUN SORU SORACAK GAZETECİLERİN YOLLANMAMASI”

Futboldaki tartışmalara da değinen Ataman, “Türkiye’de sürekli hakem konuşuluyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçını televizyondan izledim, atmosfer müthişti. Ama oraya o kritik soruları soracak gazeteciler gönderilmiyor. Sorun tam da burada” sözleriyle medyaya yüklenerek açıklamasını noktaladı.

