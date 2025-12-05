3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk spikeri Meltem Acet ve Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Spikerlerin 'uyuşturucu kullanma' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu'nun İstanbul'a getirildiği belirtildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu da öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi