Afyonkarahisar'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var!

Afyonkarahisar’da öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, öğrenci taşıyan bir servis aracı ile bir kamyonet Eski Belediye Kavşağı’nda çarpıştı. Sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen iki aracın karıştığı kazada ilk bilgilere göre 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var! - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler
Afyonkarahisar Trafik kazası
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Soygun Görüntüleri Ortaya Çıktı! Market Arabasıyla Hırsızlık Kamerada Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Soygun Görüntüleri Ortaya Çıktı! Market Arabasıyla Hırsızlık Kamerada
Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Dava Başladı: Elektrik Faciasında 10 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Dava Başladı: Elektrik Faciasında 10 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren: Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı 11. Yargı Paketi Komisyondan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren! Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı