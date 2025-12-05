Afyonkarahisar'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, öğrenci taşıyan bir servis aracı ile bir kamyonet Eski Belediye Kavşağı’nda çarpıştı. Sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen iki aracın karıştığı kazada ilk bilgilere göre 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaynak: AA