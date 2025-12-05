Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Dava Başladı: Elektrik Faciasında 10 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran’da geçirdiği elektrik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Olayın ardından villa çevresinde detaylı inceleme yapılırken, havuzun suyu boşaltıldı, enerji odası ile makine dairesi mühürlendi.

Ön incelemelerde, havuz motorunda montaj hatası bulunduğu ve elektrik tesisatının standartlara uygun yapılmadığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla ifade verirken, 20 tanık ve 6 şüphelinin ifadesi alındı.

Havuzun enerji odasını standartlara aykırı yaptığı öne sürülen Z.M., elektrik ve motor montajında kusurlu bulunduğu belirtilen N.B., havuz motorunu hatalı şekilde taktığı iddia edilen H.İ. gözaltına alındı.

Bu üç isim tutuklanırken, havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P. adli makamlara verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı.

İTÜ HEYETİ RAPORU İHMALLERİ SIRALADI

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 5 akademisyenin hazırladığı teknik raporda, havuzun enerji odasının standartlara uygun olmadığı ve motor-elektrik montajında ciddi hatalar bulunduğu belirtildi.

Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi. Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye ise kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

10 SANIK İÇİN 2’ŞER YILDAN 15’ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Toplanan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda, 10 kişi hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan dava açıldı.

Havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ., site görevlisi A.E., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de onu bulan ve elektrikten etkilenen eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA BUGÜN BAŞLIYOR

Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. İlk duruşma bugün saat 09.00’da başladı.

Duruşmaya sanıklar, Zeyrek ailesi ve çok sayıda CHP’li yönetici ve milletvekilinin katılması bekleniyor.

Kaynak: DHA