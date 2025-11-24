Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri! Bilirkişi Raporunda Kahreden Kusurlar Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek’in cenazesi, 10 Haziran’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayın yaşandığı villadaki havuzun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesi çitlerle çevrildi. Daha sonra havuzun üstü kapatılarak, Zeyrek’in çocukları için oyun alanına dönüştürüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında; havuz inşaat kalıplarını yapan Z. M., havuzun yapımında görev alan M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarını hatalı monte ettiği öne sürülen Naim B. ile Halim İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zafer M., Naim B. ve Halim İ., “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. M.Y.P. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AKADEMİSYEN HEYETİ RAPOR HAZIRLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyeti tarafından hazırlanan rapor, 25 Eylül’de tamamlandı. Raporda; havuz enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olabileceği belirtildi.

Rapor, kusur durumlarında farklılıklar olduğunu vurgularken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek 6 kişinin daha tespit edildiğini ortaya koydu.

TUTUKLU ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Rapora göre, enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini hatalı monte ettiği ileri sürülen Naim B. ile arızalanan havuz motorunu hatalı şekilde tamir eden Halim İ. asli kusurlu bulundu. Tutuklu Zafer M.’ye ise kusur atfedilmediği için serbest bırakıldı.

10 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yaparken, Yunusemre Belediyesi’nde görevli bazı personel hakkında da soruşturma izni talep etti. Toplanan deliller ve bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu belirlenen 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Naim B., Halim İ., site güvenlik görevlisi Ahmet S., havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö., motor bobinaj firması sahibi Hakan A., elektrik dağıtım firması görevlisi Murat E., yapı denetim firması denetçileri Rezan A., Hilmi Ş. ve Mustafa Ç., müteahhit firma yetkilisi Metin G. hakkında “Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan, kusur atfedilmeyen 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 2’si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

SÜS HAVUZU OLARAK ONAY ALMIŞ

İddianamede, evin önündeki yüzme havuzunun projesinin Ferdi Zeyrek tarafından A4 kağıdına el çizimi ile hazırlandığı, havuzun süs havuzu olarak onaylandığı tespit edildi. Özel yapı denetim firması ve elektrik dağıtım şirketi tarafından da havuz ve elektrik tesisatına uygunluk raporu düzenlendiği kaydedildi.

Bilirkişi raporuna göre, havuz ve enerji odasındaki kaçak akım rölesi bozuk, bağımsız daire girişlerindeki diğer kaçak akım röleleri ise sonradan sökülmüştü.

OLAY ÖNCESİ UYARILAR BİLDİRİLMEMİŞ

Havuz motorunun daha önce arıza verdiği ve bakımının yapıldığı, olaydan 5 gün önce tuz cihazı takıldığı raporda yer aldı. Dip temizliği sırasında suyun tahliyesi sırasında elektrik panosundaki şartelin art arda attığı ve bu durumun havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.’ye bildirildiği, ancak Ferdi Zeyrek’e iletilmediği belirtildi.

Olay günü, Zeyrek’in ikizleriyle havuza girdiği ve suyun bulanık olmasından rahatsız olduğu, ardından makine dairesine girerek elektrik akımına kapıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA