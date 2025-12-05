TMSF'den Beşiktaş Belediyesi’nin Mallarına Haciz

Beşiktaş Belediyesi’nin iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a olan 465 milyon TL’lik borcu nedeniyle TMSF tarafından haciz kararı alındı. Aktaş’ın belediyeden toplam 1,2 milyar TL alacağı bulunduğu ifade edilirken, belediyenin bir faktöring şirketine olan 28 milyon TL borcu nedeniyle de belediyeye ait demirbaşlara el konuldu.

TMSF'den Beşiktaş Belediyesi’nin Mallarına Haciz
Beşiktaş Belediyesi’nin CHP'li belediyelere yönelik operasyonların kilit ismi Aziz İhsan Aktaş'a olan 465 milyon liralık borcu nedeniyle, TMSF tarafından haciz işlemi başlatıldı. Aktaş’ın belediyeden olan toplam alacağının 1,2 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor.

Buna ek olarak, belediyenin bir faktöring şirketine olan 28 milyon liralık borcu da yeni bir yaptırıma yol açtı ve bu borç sebebiyle belediyeye ait çeşitli demirbaşlara el konuldu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre TMSF, Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’nden tahsil edemediği 465.255.173 TL için resmi haciz kararı çıkardı.

