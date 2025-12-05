TMSF'den Beşiktaş Belediyesi’nin Mallarına Haciz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Belediyesi’nin CHP'li belediyelere yönelik operasyonların kilit ismi Aziz İhsan Aktaş'a olan 465 milyon liralık borcu nedeniyle, TMSF tarafından haciz işlemi başlatıldı. Aktaş’ın belediyeden olan toplam alacağının 1,2 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor.

Buna ek olarak, belediyenin bir faktöring şirketine olan 28 milyon liralık borcu da yeni bir yaptırıma yol açtı ve bu borç sebebiyle belediyeye ait çeşitli demirbaşlara el konuldu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre TMSF, Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’nden tahsil edemediği 465.255.173 TL için resmi haciz kararı çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi