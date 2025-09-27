TFF'den Amedspor'a Ceza... Gerekçe Kürtçe Slogan!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amedspor Kulübü'nün forma göğüs sponsorunda yer alan Kürtçe sloganı nedeniyle disiplin cezası uyguladı. Kulüp, Sakaryaspor maçının ardından "sportif ekipman talimatına aykırılık" suçlamasıyla tam 110 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu karar, TFF'nin daha önce aynı slogana onay verdiği halde geri adım atması olarak yorumlandı ve spor camiasında tartışma yarattı.

'KOMA ME BONA WE'

CEGA Medya muhabiri Ferit Aslan'ın aktardığı bilgilere göre, Amedspor'un sponsor firmasıyla yaptığı anlaşma, TFF'nin resmi onayı üzerine gerçekleşmişti. Formada "Koma me bona we" (Grubumuz sizin için) ifadesi, profesyonel liglerde bir forma üzerinde Kürtçe bir slogana ilk kez yer verilmesi açısından tarihi bir adım olarak görülüyordu. Ancak federasyon, maç sonrası bu sloganı sorunlu bularak cezayı kesti.

KULÜPTEN SERT TEPKİ

Amedspor Kulübü Başkanı Burç Baysal, karara sert tepki gösterdi. Baysal, cezanın hukuki temelden yoksun olduğunu belirterek, federasyonun tutumunu dil ve kültür karşıtlığı olarak değerlendirdi. Baysal'ın açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

"Bu firma ile sponsorluk anlaşmasını, TFF'den alınan resmi onay sonrası yaptık. Şimdi ise daha önce onaylanan aynı slogandan dolayı kulübümüz cezalandırılıyor. Bu açık bir çifte standart ve Kürtçeye karşı açık bir tahammülsüzlüktür. Bu cezanın hiçbir hukuki dayanağı yok. Hem sponsorumuz hem de biz bu konuda yasalara uygun davrandık. Bu uygulama sadece sporun değil, dilin ve kültürün de önünü kesmeye çalışmaktır."

Kaynak: Haber Merkezi