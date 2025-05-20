Amedspor Sezon Ortasında Transfer Edilen Servet Çetin'le Yollarını Ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Amedspor sezon ortasında transfer ettiği hoca Servet Çetin ile yollarını ayırma kararı aldı. Çetin'e teşekkür eden Amedspor tarafından yapılan açıklamada karşılıklı anlaşıldığı belirtildi.

Amedspor hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teşekkürler Servet Çetin. Teknik direktörümüz Servet Çetin’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Servet hoca, kulübümüzün gelişimi için gösterdiği özveri ve liderlik ile her zaman hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Amedspor yönetimi 31 Mayıs'ta kongreye gidecek. Sezon ortasında transfer edilen Çetin'in kongre öncesi anlaşmalı şekilde takımdan ayrılması kongre öncesi alınan önemli kararlardan birisi oldu. Amedspor şu anda 57 puanla ligde 9'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi