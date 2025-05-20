Şampiyonluk 'Bereketi'yle Geldi... Galatasaray'dan 24 Saatte Rekor

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maç sonunda 25. şampiyonluğunu ilan edip 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu. Sarı-kırmızılı taraftar, Süper Lig'de üst üste üç yıl şampiyonluğu tüm Türkiye'de coşkuyla karşıladı.

Taraftar 5 yıldızlı yeni ürünleri de hemen satın almak istedi. Hal böyle olunca Galatasaray Store'da 24 saat içinde toplam 200 bin adedin üstünde ürün satışı yapıldı. 5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa çıkartan kulüp, 24 saatte 110 milyon TL'nin üstünde gelir elde etti.

ÜRÜNLER ERKENDEN HAZIRLANDI

Mağazacılık A.Ş’nin 25. şampiyonluk ve 5 yıldızlı yeni ürünler için erkenden hazırlık yaptığı, ürün çeşitliliği ve hemen satış imkanının yaratılmasıyla anlaşıldı. Taraftar, yeni ürünlere sezon resmen sona ermeden kavuşunca çok mutlu oldu.

ASIL REKOR YENİKAPI'DA BEKLENİYOR

Diğer yandan 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak kutlamalarda da büyük bir Galatasaray Store mağazası taraftarların hizmetinde olacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, şampiyonluk kupasının alınacağı gün oradaki mağazadan da büyük bir gelir beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA