Kadıköy'de Çirkin Saldırı! Galatasaray Taraftarı Kurşunların Hedefi Oldu

İstanbul Kadıköy’de Galatasaray forması giyen bir taraftar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, saldırganın kimliği ise henüz tespit edilemedi. Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada silahlı saldırı kınandı.

Kadıköy'de Çirkin Saldırı! Galatasaray Taraftarı Kurşunların Hedefi Oldu

Çirkin saldırı, akşam saatlerinde Kadıköy Çiftehavuzlar semtinde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Galatasaray forması bulunan bir kişi ile başka bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda şüpheli, tabanca ile taraftarı ayağından vurdu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

GALATASARAY SALDIRIYI KINADI

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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