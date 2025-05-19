TFF Açıkladı: İşte Süper Lig'de 36. Haftanın VAR Kayıtları

TFF, Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Görüntülerde Bodrumspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarının görüntüleri yer aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 36. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Bodrum FK - Trabzonspor maçının 73. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Çağdaş Altay, ‘potansiyel penaltı incelemesi’ için VAR monitörüne çağrıldı. Bordo-mavililerde Zubkov şutu sonrası Ali Aytemur'un müdahalesiyle yerde kaldığını belirleyen Altay, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

- Bodrum FK - Trabzonspor müsabakasının 90+7. dakikasında, ev sahibinde Brazao ceza sahasında yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan ‘sahada inceleme’ önerisi alan Altay pozisyonu izledi. VAR, "hücum oyuncusunun defans oyuncusunun bacağına bastı" değerlendirmesi sonrası temas noktası izletilirken, hakem sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

- Galatasaray - Kayserispor mücadelesinin 84. dakikasında Alvaro Morata ceza sahasında yerde kalırken, hakem Ali Şansalan aut verdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Şansalan, kalecinin temasını belirleyerek sahaya döndü ve ev sahibi lehine penaltı çaldı.

Kaynak: İHA

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