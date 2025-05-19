Serie A'da Şampiyonluk Düğümü Çözülüyor

İtalya Serie A'da şampiyonluk son haftaya kaldı. Napoli ve Inter'in maçlarının 23 Mayıs Cuma oynanmasına karar verildi.

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Serie A'da Şampiyonluk Düğümü Çözülüyor

İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kalırken, Napoli ve Inter, son hafta maçlarını 23 Mayıs Cuma günü oynayacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada Napoli-Cagliari ve Como-Inter karşılaşmalarının 25 Mayıs Pazar yerine 23 Mayıs Cuma günü TSİ 21.45'te yapılacağı belirtildi.

Serie A'nın 37. haftası sonunda lider Napoli 79, takipçisi Inter ise 78 puan topladı. Napoli, son haftada kazanması Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk için galip gelerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Kaynak: AA

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