Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Bayrağını Yırtıp Kaçtılar! Tek Bir Hatayla Yakayı Ele Verdiler

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üç sene üst üste kupa kaldırmanın sevincini yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de taraftar şampiyonluğu bir coşkuyla yaşadı. Gece geç saatlerde eğlence mekanında çıkan Fenerbahçeli 3 taraftar, caddede asılı olan 5 yıldızlı sarı-kırmızılı bayrağı yırtıp olay yerinden kaçtı.

FOTOĞRAFI UNUTTULAR

Gece saat 03.00 civarı caddede asılı olan bayrağı indiren ve olay yerinden kaçan 3 arkadaş, yaptıkları hatayla yakayı ele verdi. Eğlence mekanında çektikleri ve hatıra olarak aldıkları fotoğrafı, Galatasaray bayrağının asılı olduğu yerin yan tarafına bırakarak olay yerinden kaçtı.

'BAYRAK ALSINLAR, ŞİKAYETÇİ OLMAYALIM'

Cadde esnafı Uğur Bayraktar, "Geçem hafta esnaflar ile aldığımız 5 yıldızlı dev Galatasaray bayrağını gece 3 civarında yoldan geçen ve alkollün de etkisi ile olduğunu düşünüyorum, bayrağı yırtıp alıp gidiyorlar. Genç kardeşlerimizden şikayetçi değilim, yeni bir bayrak alıp gelip özür dilesinler, başka bir şey istemiyorum" dedi.

Esnaf Ahmet Üstüner ise, "Hakları, bayraklarını asacaklar. Yapılan yanlış, yırtma indirme olmamalı" ifadesini kullandı. Başka bir esnaf Fatih Gezer de yapılan bayrak yırtma ve indirme girişimlerinin taraftarlığa yakışmadığını belirtti.

Kaynak: İHA