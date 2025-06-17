Yedikçe Kilo Verdiriyorlar: İşte Neredeyse Hiç Kalori İçermeyen Yiyecekler

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Beslenme uzmanlarına göre, 100 gramında 100 kaloriden az enerji barındıran gıdalar düşük kalorili olarak kabul edilir. İşte gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bazı “neredeyse sıfır kalorili” besinler:

Brokoli: Besin Bombası, Kalori Cimrisi

C vitamini, B grubu vitaminleri, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko bakımından zengin olan brokoli, sadece 100 gramda yaklaşık 34 kalori içerir. Buharda pişirerek ya da çiğ salatalarda kullanarak vitamin kaybını önleyebilirsiniz. Hem bağışıklığı güçlendirir hem de uzun süre tok tutar.

Karnabahar: Renkli ve Sağlıklı

Karnabahar, sade görüntüsünün ötesinde tam bir besin deposudur. 100 gramında yalnızca 28 kalori bulunan bu sebze; kalsiyum, demir ve beta karoten açısından da oldukça değerlidir. Mor, yeşil gibi farklı renkleriyle sofralara çeşitlilik katar. Fırında, buharda veya püre olarak kullanmak mümkündür.

Biber: Rengarenk ve Hafif

Sarı, kırmızı veya yeşil fark etmeksizin tüm biber türleri antioksidan deposudur. Özellikle C vitamini yönünden zengin olan biberin 100 gramı sadece 23 kalori içerir. Ara öğünlerde çiğ olarak ya da yemeklerin içine renk ve tat katması için idealdir.

Roka: Baharatlı Tat, Bol Faydalar

Maruldan çok daha güçlü bir içeriğe sahip olan roka; demir, potasyum ve C vitamini yönünden zengindir. 100 gramında yaklaşık 30 kalori bulunur. Aynı zamanda içeriğindeki doğal bitki bileşikleri sayesinde kansere karşı da destekleyici özelliklere sahiptir. Domates ve peynirle birlikte harika bir uyum sağlar.

Domates: Renginden Gücü Belli

Neredeyse tamamı sudan oluşan domatesin 100 gramı sadece 18 kaloridir. Sahip olduğu likopen maddesi, hücreleri koruyan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca C vitamini ve potasyum açısından da iyi bir kaynaktır. Çiğ olarak, yemeklerde ya da soslarda kullanılabilir.

Karpuz: Tatlı Krizine Serin Bir Çözüm

%95'i sudan oluşan karpuz, yaz aylarında hem serinletici hem de düşük kalorili bir alternatif sunar. 100 gramında yalnızca 30 kalori vardır. A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Ana öğün sonrası hafif bir tatlı ya da ara öğün için iyi bir tercihtir.

Bezelye: Küçük Taneler, Büyük Katkı

Yeşil bezelye, tatlımsı lezzetiyle hem çocukların hem büyüklerin favorisi. 100 gramında yaklaşık 69 kalori vardır. Demir ve çinko içeriği sayesinde kansızlıkla mücadelede destekleyici rol oynar. Çorbalara, pilavlara, omletlere ya da makarnalara kolayca eklenebilir.

Lahana: Lif Deposu, Karaciğer Dostu

Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştıran lahana; antioksidanlar, C vitamini ve detoks etkisiyle bilinir. Kalorisi düşük olmasına rağmen besleyici özellikleri oldukça fazladır. Özellikle karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Haşlama, fırında ya da salata olarak tüketilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi