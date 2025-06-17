Yeni Trafik Levhası Resmen Tanıtıldı! Çoğu Kişi Bunun Anlamını Bilmiyor

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İlk olarak İspanya’da uygulamaya alınan R-120 trafik levhası, Paris İklim Anlaşması kapsamında geliştirilen çevre politikalarının bir yansıması olarak karayollarında yer almaya başladı. Bu işaret, benzinli ve dizel motorlu araçların girişini kısıtlayan düşük emisyonlu alanları gösteriyor. İspanyol hükümeti, bu adımla şehir merkezlerindeki hava kalitesini iyileştirmeyi ve karbon salınımını azaltmayı hedefliyor.

GİRİŞ İÇİN ÇEVRESEL ROZET ZORUNLULUĞU

R-120 levhasıyla belirtilen bölgelere yalnızca çevre standartlarına uygun araçlar girebiliyor. Araçların ön camında, emisyon seviyelerini belirten çevresel rozetlerin bulunması zorunlu hale getirildi. Rozeti olmayan sürücüler, bu alanlara izinsiz girdiklerinde yüksek para cezalarıyla karşılaşıyor. Bu sistem, denetimlerin daha etkili yapılmasını sağlarken çevre bilincini de artırıyor.

İSPANYA’DA CEZALAR SERTLEŞTİ

Yeni uygulama İspanya'da ciddi yaptırımlarla destekleniyor. Düşük emisyonlu alanlara izinsiz giren sürücülere yüksek meblağlarda para cezası uygulanıyor. Hükümet, bu yolla çevre dostu araçların tercih edilmesini ve sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaşmasını amaçlıyor. Uygulama, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE UYGULAMA YOLDA

Türkiye de Paris İklim Anlaşması’na taraf ülkeler arasında yer alıyor ve çevresel uyum politikalarını hayata geçirmeye devam ediyor. R-120 levhasının, önümüzdeki süreçte özellikle büyük şehirlerde ve hava kirliliği yüksek bölgelerde devreye alınması bekleniyor. Sürücülerin bu yeni trafik düzenlemesine karşı hazırlıklı olması ve araçlarını çevre standartlarına uygun hale getirmesi gerekecek.

YENİ DÜZENLEME, SÜRÜCÜLERİN TAKİBİNDE OLMALI

Türkiye’de devreye alınması planlanan bu uygulama ile birlikte, kent merkezlerinde belirli saatlerde ya da tamamen bazı araçlara giriş kısıtlamaları getirilmesi öngörülüyor. Bu gelişme, çevreye duyarlı ulaşım politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve özellikle araç sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken bir süreci başlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi