Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu

1. AKÇAKOCA-YEŞİLİN VE DENİZİN BULUŞTUĞU NOKTA

Karadeniz’in kıyısında yer alan Akçakoca, sakin atmosferi ve uygun maliyetli yaşam koşullarıyla ilk sırada yer alıyor. Doğayla iç içe yaşamak isteyenler için birebir olan ilçe, plajları, ormanları, temiz havası ve uygun pazar fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Ceneviz Kalesi ve Fakıllı Mağarası gibi tarihi alanlar da ilçeye değer katıyor. Yaz aylarında kısa süreli hareketlilik yaşansa da, genel olarak sakinliğini koruyan bir ilçe.