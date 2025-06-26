Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
Emekli maaşlarıyla büyük şehirlerde geçinmek giderek zorlaşırken, doğayla iç içe, sakin ve ekonomik bir yaşam arayışına giren emekliler rotasını bütçe dostu ilçelere çevirdi. Son dönemde 4 ilçe, uygun yaşam maliyetleri ve huzurlu atmosferleriyle emeklilerin yeni adresi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan yaşam giderleriyle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşam hayal olurken, emekliler de kendilerine uygun, ekonomik ama kaliteli bir yaşam sunan ilçelere yöneliyor. Sessizlik, doğa ve uygun fiyatlarla öne çıkan bu 4 ilçe, her geçen gün daha fazla emekliyi kendine çekiyor.
1. AKÇAKOCA-YEŞİLİN VE DENİZİN BULUŞTUĞU NOKTA
Karadeniz’in kıyısında yer alan Akçakoca, sakin atmosferi ve uygun maliyetli yaşam koşullarıyla ilk sırada yer alıyor. Doğayla iç içe yaşamak isteyenler için birebir olan ilçe, plajları, ormanları, temiz havası ve uygun pazar fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Ceneviz Kalesi ve Fakıllı Mağarası gibi tarihi alanlar da ilçeye değer katıyor. Yaz aylarında kısa süreli hareketlilik yaşansa da, genel olarak sakinliğini koruyan bir ilçe.
2. MUDANYA-TARİH VE DOĞANIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ YER
Bursa’ya yakınlığıyla avantaj sağlayan Mudanya, tarihi dokusu, zeytinlikleri ve deniz manzarasıyla emeklilerin gözdesi haline geldi. Tirilye gibi köyleriyle de dikkat çeken ilçe, konut kiraları ve yaşam giderleri açısından metropollere kıyasla çok daha uygun. Mudanya Ateşkes Evi gibi yapılar da tarih meraklıları için ilçeyi cazip kılıyor.
3. SUŞEHRİ-SAKLI KALMIŞ BİR ANADOLU GÜZELLİĞİ
Sivas’ın doğa harikası ilçesi Suşehri, Karadeniz ikliminin de etkili olduğu yeşil bir vaha. Huzurlu bir Anadolu kasabası havası sunan ilçede gıda fiyatları, kira bedelleri ve genel yaşam giderleri oldukça düşük. Kelkit Vadisi gibi doğal güzellikler ise bu ilçeyi yaşamak için tercih edilesi kılıyor.
4. BERGAMA-TARİHLE İÇ İÇE, SESSİZ BİR İZMİR KÖŞESİ
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pergamon Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Bergama, doğa, tarih ve deniz üçlüsünü bir araya getiren nadir ilçelerden biri. İzmir’e yakın konumu, uygun kira fiyatları ve taze ürünlere erişim kolaylığı ile Bergama da emeklilerin radarına girmiş durumda. Ilıman iklimi ve sakin yapısıyla Bergama, huzurlu bir ikinci bahar yaşamak isteyenler için ideal.