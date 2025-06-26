Tek Altın Bileziğini Bozdurup Yeni İş Kurdu: Hiç Tecrübesi Yoktu, Şimdi Zengin Oldu
Pandemide eşinin işsiz kalmasıyla harekete geçti, elinde yalnızca bir altın bilezik vardı. Ayşe Tuba Şenel, evde yaptığı reçellerle başladığı yolculukta kendi işini kurdu, şimdi kadınlara da iş kapısı açıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ’da yaşayan Ayşe Tuba Şenel’in hayatı, pandemide yaşadığı zorluklarla değişti. Parasızlıkla başlayan yolculuğunu inanç ve azimle bir başarı hikayesine dönüştüren Şenel, evde yaptığı reçellerle başladığı bu serüveni, bugün birçok kadına istihdam sağlayan güçlü bir işletmeye dönüştürdü.
EVDE BAŞLAYAN UMUT, DÜKKANA DÖNÜŞTÜ
İki çocuk annesi olan Şenel, pandemi sürecinde eşinin işsiz kalmasıyla harekete geçti. Ailesine destek olmak için evde yaptığı sos ve reçelleri çevresine satmaya başladı. Ürünlerinin beğenilmesi üzerine, farklı lezzetler üretmeye yöneldi ve bu adım, iş hayatına ilk kapıyı araladı.
Şenel'in yemekleri kısa sürede talep görmeye başlayınca, eşinin çalıştığı işyerine günlük yemek hazırlamaya başladı. Günde 15-20 kişiye yemek yaparak hem iş disiplinini hem de mutfak becerilerini geliştirdi. Bu süreç, ona kendi işinin patronu olma cesaretini kazandırdı.
TEK ALTIN BİLEZİĞİNİ BOZDURUP İŞ KURDU
Bir gün kızını dershaneye götürürken boş bir dükkan gören Şenel, hayatının dönüm noktasını yaşadı. Tüm birikimi olan tek altın bileziğini bozdurarak "Ayşe Ananın Mutfağı" adını verdiği iş yerini açtı. Eşinin ve kızlarının desteğiyle mutfağını büyüttü, hayalini gerçeğe dönüştürdü.
4 YILDA KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
Şenel, 4 yıldır işlettiği mutfağında geleneksel Elazığ yemeklerinden tatlı ve pastalara kadar geniş bir menü sunuyor. Hijyen ve şeffaflık konusunda titiz çalışan girişimci, açık mutfak sistemiyle müşterilerinden tam not alıyor.
DAHA ÇOK KADINA İŞ KAPISI AÇMAK İSTİYOR
İşletmesinde 4 kişiye iş imkanı sağlayan Ayşe Tuba Şenel, özellikle kadınlara öncelik veriyor. El emeğine önem veren Şenel, "Makineyle değil, kadınların emeğiyle büyümek istiyoruz" diyerek en büyük hayalinin, daha çok kadına iş kapısı açmak olduğunu belirtti.
YÖRESEL LEZZETLERİ TÜRKİYE’YLE BULUŞTURUYOR
İçli köfte, su böreği, kavurmalı kömme ve dolanger gibi Elazığ mutfağının öne çıkan tatlarını menüsünde sunan Şenel, aynı zamanda pasta ve meze siparişleri de alıyor. Şenel, taleplere özel tarifler geliştirerek lezzetlerini şehir dışına da ulaştırıyor. Ticaret deneyimi olmadan, sadece cesaretiyle yola çıkan Şenel, bugün kendi işini kuran, kadınlara destek olan ve girişimcilik yolunda ilham veren örnek bir isim haline geldi.