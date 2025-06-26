Tek Altın Bileziğini Bozdurup Yeni İş Kurdu: Hiç Tecrübesi Yoktu, Şimdi Zengin Oldu

EVDE BAŞLAYAN UMUT, DÜKKANA DÖNÜŞTÜ

İki çocuk annesi olan Şenel, pandemi sürecinde eşinin işsiz kalmasıyla harekete geçti. Ailesine destek olmak için evde yaptığı sos ve reçelleri çevresine satmaya başladı. Ürünlerinin beğenilmesi üzerine, farklı lezzetler üretmeye yöneldi ve bu adım, iş hayatına ilk kapıyı araladı.

Şenel'in yemekleri kısa sürede talep görmeye başlayınca, eşinin çalıştığı işyerine günlük yemek hazırlamaya başladı. Günde 15-20 kişiye yemek yaparak hem iş disiplinini hem de mutfak becerilerini geliştirdi. Bu süreç, ona kendi işinin patronu olma cesaretini kazandırdı.