SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor

Zengin, haziran enflasyonunun yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşmesi durumunda zam oranlarının da buna paralel olarak şekilleneceğini belirtti. Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16, memur ve emeklileri ise yüzde 15 zam alacak. Yüzde 2’lik bir artış halinde ise SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 17’ye, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 16 seviyelerine ulaşacak.