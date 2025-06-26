SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Memur ve emeklilerin temmuz zammı netleşiyor ancak artış sadece maaşlarla sınırlı kalmayacak. SSK ve Bağkur emeklilerini sevindirecek ek ödemelere de zam geliyor. Uzman isim Tarkan Zengin, tahmini enflasyon oranlarına göre memur ve emekli maaşlarındaki artışı açıklarken, aynı zamanda bu zamların o ödemelere de yansıyacağını belirtti.
Kaynak: TRT Haber
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranlarında. Bu oranlar, toplu sözleşme hükümleri ve TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerine göre netleşecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, zam beklentilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zengin, tahmini enflasyon oranlarına göre memur ve emekli maaşlarındaki artışı açıklarken, aynı zamanda bu zamların o ödemelere de yansıyacağını belirtti.
GÖZLER 3 TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ
Memur ve emeklilerin maaş artışları, her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde, toplu sözleşme hükümleri ve 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. 2025 yılının ilk yarısını kapsayan TÜFE oranı, 3 Temmuz Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veriyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların maaş artış oranı da netleşmiş olacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE TEMMUZ SÜRPRİZİ
Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, yapılan hesaplamalara göre mayıs sonu itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zammın yüzde 15,09 olduğunu, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme gereği şu anda yüzde 14,01’lik bir artışın oluştuğunu söyledi.
Zengin, haziran enflasyonunun yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşmesi durumunda zam oranlarının da buna paralel olarak şekilleneceğini belirtti. Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16, memur ve emeklileri ise yüzde 15 zam alacak. Yüzde 2’lik bir artış halinde ise SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 17’ye, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 16 seviyelerine ulaşacak.
SOSYAL YARDIMLAR DA ZAMLANACAK
Zengin, temmuz ayında belirlenecek bu zam oranlarının yalnızca maaşları değil, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkileyeceğini vurguladı.