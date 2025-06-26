Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor

"YAPAN PARA İÇİN DEĞİL, DOĞA İÇİN YAPMALI"

Tomris Özeler, bu işe sadece kazanç odaklı yaklaşanların uzun vadede başarılı olamayacağını vurguluyor. "Toprağa sevgiyle bağlı olmayan biri bu işin zahmetine katlanamaz" diyen Özeler, çalışan bulmakta zorlandığını, çünkü kendi gösterdiği özeni kimsenin göstermediğini söylüyor.

Tarımda sadece fındıkla sınırlı kalınmaması gerektiğini düşünen Özeler, alternatif ürünlerle hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, "Bu işe örnek olmak istedim." dedi.