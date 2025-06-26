Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor
35 yıllık doktorluk kariyerini noktalayıp tüm emekli ikramiyesini toprağa yatırdı. Zonguldak’ta emekli olduktan sonra mavi yemiş yetiştiriciliğine başlayan Tomris Özeler, 14 yıldır kimyasal kullanmadan üretim yapıyor ve doğayla iç içe bir hayat sürüyor.
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Zonguldak’ta yıllarca çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Tomris Özeler, emekli olduktan sonra hayatının yönünü tamamen değiştirdi. Tüm emeklilik ikramiyesini doğaya yatıran Özeler, kiraladığı arazide 14 yıldır organik mavi yemiş üretimi yapıyor.
SEYAHATTE GÖRDÜ, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Meslek hayatının ardından doğayla iç içe bir yaşam kurmak isteyen Özeler, bir seyahati sırasında tanıştığı mavi yemişe hayran kaldı. Bu ilgiyi üretime dönüştürmek isteyen emekli doktor, 2011 yılında Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu üzerinde bulunan bozuk bir orman arazisini kiralayarak işe koyuldu. Yıllar içinde kendi çabasıyla araziyi tarıma elverişli hale getirdi.
POLONYA’DAN FİDAN GETİRDİ, ORGANİK TARIMDA ISRAR ETTİ
Özeler, mavi yemiş fidanlarını Polonya’dan ithal ederek üretime başladı. İlk yıllarda beklenen verimi alamasa da pes etmedi. Doğal üretim yöntemlerine sadık kalarak yıllar içinde ürün kalitesini ve verimini artırdı. Organik tarım ilkesinden ödün vermeyen Özeler, bahçesini hiçbir kimyasal kullanmadan, kendi elleriyle tırpanlayıp sulayarak sürdürüyor.
FUARLARLA TÜKETİCİYE ULAŞTI, BAHÇESİ BEREKETLENDİ
Zamanla katıldığı fuar ve etkinliklerle ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturan Özeler, satış kanallarını genişletti. 21 dönümlük bahçesinde yalnızca mavi yemiş değil, kestane ve kara yemiş de yetiştiriyor. Geçtiğimiz yıl 500 kilogramlık mavi yemiş hasadı yaptı.
"YAPAN PARA İÇİN DEĞİL, DOĞA İÇİN YAPMALI"
Tomris Özeler, bu işe sadece kazanç odaklı yaklaşanların uzun vadede başarılı olamayacağını vurguluyor. "Toprağa sevgiyle bağlı olmayan biri bu işin zahmetine katlanamaz" diyen Özeler, çalışan bulmakta zorlandığını, çünkü kendi gösterdiği özeni kimsenin göstermediğini söylüyor.
Tarımda sadece fındıkla sınırlı kalınmaması gerektiğini düşünen Özeler, alternatif ürünlerle hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, "Bu işe örnek olmak istedim." dedi.