Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Konkordato başvurusunda bulunan Bursa merkezli inşaat firması Atış Yapı, mülk sahibi müşterilerine yönelik yeni bir çağrıda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, konkordato sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için bazı belgelerin toplanmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Atış Yapı'dan konut veya gayrimenkul satın almış olan müşterilerden, satın alma sözleşmeleri ile ödeme dekontlarının birer örneğini hazırlayarak, bu belgeleri konkordato komiserliğine sunulmak üzere Atış Yapı merkez ofisinde yer alan “beyaz masa”ya elden teslim etmeleri istendi.
SÜRECİN İLERLEYİŞİ İÇİN BELGE TESLİMİ KRİTİK
Şirket, açıklamasında söz konusu belgelerin konkordato sürecinin doğru ve eksiksiz şekilde yürütülebilmesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, müşterilere teslimat konusunda gereken özeni göstermeleri çağrısında bulundu.
MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Bilindiği üzere Atış Yapı kısa süre önce konkordato başvurusunda bulunmuş, mahkeme süreci resmen başlamıştı. Sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, firmanın bu çağrısı konkordato kapsamındaki işlemlerin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.