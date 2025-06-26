Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı

Atış Yapı'dan konut veya gayrimenkul satın almış olan müşterilerden, satın alma sözleşmeleri ile ödeme dekontlarının birer örneğini hazırlayarak, bu belgeleri konkordato komiserliğine sunulmak üzere Atış Yapı merkez ofisinde yer alan “beyaz masa”ya elden teslim etmeleri istendi.