Hakan Kara Kötü Haberi Duyurdu

“İKRAMLAR KALKTI, LAVAŞ KÜÇÜLDÜ, TAT KALMADI”

Paylaşımında yaşadığı değişimi detaylandıran Hakan Kara, ilk başta masaya gelen 5 çeşit ikram ve sıcak lavaşın zamanla önce azaltıldığını, sonra ise yalnızca talep edilirse getirildiğini ifade etti. Ardından antep fıstığı ikramının kaldırıldığını, turşu ve salata gibi ürünlerin lezzetini kaybettiğini, son olarak da masalardaki limon ve zeytinyağının bile yok olduğunu aktardı.