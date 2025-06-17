Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatlarında Kasırga Dönemi Başlıyor
Ortadoğu'da tırmanan gerilim, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündeme taşıdı. İsrail'in, İran’ın nükleer faaliyetlerine ve üst düzey askeri yetkililerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgeyi adeta yangın yerine çevirdi. Bu sıcak gelişmelerin ardından İran’dan gelen balistik füze yanıtı ise tansiyonu daha da yükseltti.
Kaynak: Haber Merkezi
13 Haziran’da başlayan karşılıklı saldırılar sadece bölgeyi değil, küresel piyasaları da sarstı. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte yatırımcılar hisse senetlerinden uzaklaşarak güvenli limanlara yöneldi. Bu eğilim altın ve petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. Haftanın son işlem gününde ons altın 3.446 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yurt içinde gram altın da 4.373 TL ile rekor tazeledi. Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, 4.377 TL seviyesini test etti.
Savaş senaryosunun yeniden gündeme gelmesi sadece altın değil, petrol piyasasında da etkisini gösterdi. Brent petrol fiyatları yukarı yönlü sert hareketler sergilerken, risk iştahındaki azalma nedeniyle dünya borsalarında düşüşler görüldü. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin borsalarında kayıplar daha belirgin hale geldi.
GRAM ALTINDA 5 BİN LİRA HEDEFİ GERÇEK Mİ?
Altın yatırımcıları gözünü 5.000 TL seviyesine çevirse de, analistler bu hedefin kısa vadede gerçekleşmesini zor görüyor. Ekonomistler, gram altının yükselişinde hem ons altındaki hareketin hem de dolar kurunun etkili olduğunu belirtiyor. Uzman görüşlerine göre gram altın için ilk önemli hedef 4.500 TL seviyesi olarak öne çıkıyor.
Bu seviyenin yaz aylarında test edilmesi olası görülse de, 5.000 TL’lik psikolojik sınırın aşılması için daha büyük küresel dalgalanmalar gerekebilir. Ayrıca dönem dönem kar satışlarının devreye girmesiyle kısa süreli düzeltmeler yaşanabileceği de ifade ediliyor.
ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ
Uzmanlar, yılın ikinci yarısında jeopolitik gerginliğin devam etmesi ve merkez bankalarının faiz politikalarında gevşeme sinyalleri vermesi durumunda altın fiyatlarının yukarı yönlü trendini sürdürebileceğini düşünüyor. Özellikle yıl sonunda gram altın için 4.500 TL’nin üzerinde kalıcı hareketler bekleniyor. Ancak yatırımcıların, piyasadaki belirsizlikler nedeniyle dikkatli ve temkinli adımlar atmaları gerektiği uyarısı da yapılıyor.