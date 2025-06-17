Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatlarında Kasırga Dönemi Başlıyor

13 Haziran’da başlayan karşılıklı saldırılar sadece bölgeyi değil, küresel piyasaları da sarstı. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte yatırımcılar hisse senetlerinden uzaklaşarak güvenli limanlara yöneldi. Bu eğilim altın ve petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. Haftanın son işlem gününde ons altın 3.446 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yurt içinde gram altın da 4.373 TL ile rekor tazeledi. Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, 4.377 TL seviyesini test etti.