Ne Gram Altın Ne Dolar Ne Borsa! Gri Metal Atağa Kalktı, Zirveye Göz Dikti
Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirvelerin ardından gözler bu kez başka bir değerli metale çevrildi. Uzmanlar, uzun süredir gölgede kalan gümüşün, yatırımcılara altını kaçıranlar için ikinci bir fırsat sunabileceğini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının ons fiyatı 3.500 dolara tırmanarak manşetlerde yer alırken, gümüş fiyatlarının geçmişe kıyasla hala düşük seviyelerde seyretmesi, bu alandaki potansiyeli daha da belirgin hale getiriyor. 1980 yılında 50 dolar/ons seviyesini gören gümüşün, enflasyonla güncellendiğinde bugünkü karşılığı yaklaşık 180 dolara denk geliyor. Bugün ise bu fiyatın oldukça altında işlem görüyor.
GÜMÜŞE YENİ ROL
Gümüş, yalnızca değerli bir yatırım aracı değil; aynı zamanda sanayi için vazgeçilmez bir ham madde. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik devreler gibi pek çok teknolojik alanda gümüşe olan ihtiyaç hızla artıyor. Ancak buna karşın, yeni maden rezervlerinin bulunması zorlaşırken, mevcut yataklardan çıkarım maliyetleri de yükseliyor. Bu da gümüşün arz tarafında dengesizlik yaratırken, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
ALTIN VE GÜMÜŞ ORANI NASIL?
Piyasalarda yatırımcıların dikkatle takip ettiği altın/gümüş oranı, şu sıralar yaklaşık 100:1 seviyelerinde seyrediyor. Bu oran, bir ons altın almak için 100 ons gümüş gerektiğini gösteriyor. Tarihsel ortalamaların ise 50:1 ile 70:1 arasında değiştiği biliniyor. Bu fark, uzmanlara göre gümüşün hâlâ oldukça düşük değerli olduğunu ve ilerleyen dönemde yükseliş potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
İKİNCİ ŞANS OLDU
Yatırım çevrelerinde, "altını kaçıranlar için gümüş hala masada" şeklindeki yorumlar artarken, yatırımcı ilgisi bu değerli metale doğru kayıyor. Ekonomik belirsizliklerin arttığı bu süreçte gümüş, yalnızca altının alternatifi olarak değil, bağımsız bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, gümüşün hem kısa vadeli hareketlilik hem de uzun vadeli değer potansiyeli bakımından yeniden cazip hale geldiğini vurguluyor.
TEKNİK VERİLER YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR
17 Haziran 2025 tarihli piyasa verilerine göre, gram gümüş fiyatı Türk Lirası karşısında yeniden yükseliş trendine girdi. Gün içerisinde %0,69'luk artışla 46,79 TL seviyesine ulaşan gümüş, yatırımcının ilgisini yeniden üzerine çekti. Aynı saatlerde vadeli işlemlerde de hareketlilik gözlemlendi; gümüş kontratları 1.458 TL seviyesini aşarak %1,28 oranında değer kazandı.
Teknik analizlerde gözlenen işlem hacmindeki artış ve direnç seviyelerinin kırılması, kısa vadede yeni yükselişlerin sinyalini veriyor. Uzmanlar, piyasalardaki bu pozitif görünümün korunması halinde, gümüşün önümüzdeki haftalarda daha da yukarı çıkabileceğini belirtiyor.