Ne Gram Altın Ne Dolar Ne Borsa! Gri Metal Atağa Kalktı, Zirveye Göz Dikti

GÜMÜŞE YENİ ROL

Gümüş, yalnızca değerli bir yatırım aracı değil; aynı zamanda sanayi için vazgeçilmez bir ham madde. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik devreler gibi pek çok teknolojik alanda gümüşe olan ihtiyaç hızla artıyor. Ancak buna karşın, yeni maden rezervlerinin bulunması zorlaşırken, mevcut yataklardan çıkarım maliyetleri de yükseliyor. Bu da gümüşün arz tarafında dengesizlik yaratırken, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.