ABD İç Güvenlik Bakanı Hastaneye Kaldırıldı! İşte Sağlık Durumu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in henüz bilinmeyen bir sebeple hastaneye kaldırıldığı, ancak durumunun iyi olduğu bildirildi.

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ABD İç Güvenlik Bakanı Hastaneye Kaldırıldı! İşte Sağlık Durumu
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Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı haberde, Noem'in, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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