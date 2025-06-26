Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı

MEVCUT UYGULAMA ANAYASA’YA AYKIRI BULUNDU

Karara, Antalya 2. Vergi Mahkemesi tarafından yapılan itiraz başvurusu neden oldu. Mahkeme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan, "Bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıranlar" ibaresinin Anayasa’nın eşitlik ve sosyal devlet ilkelerine aykırı olduğunu belirterek AYM’ye başvurdu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemenin yalnızca aracını kendisi kullanabilecek durumda olan yüzde 90 altı engellilere ÖTV muafiyeti tanıdığı, ancak aracı kendisi kullanamayan bireyleri bu haktan mahrum bıraktığı ifade edildi. Bu durumun da hem iç hukuk hem de uluslararası engelli hakları sözleşmeleriyle çeliştiği savunuldu.