30 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın
İkinci el araç alacaklar dikkat! 30 yıllık sanayi ustası, araç alımında kritik kilometre sınırını açıkladı. Bu kilometreyi geçen araçlar hem masraf kapısı hem de riskli yatırım olabilir. Alırken iki kez düşünün.
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el otomobil piyasası hızla hareketlenmeye devam ederken, sektörde yıllardır çalışan sanayi ustaları, araç almak isteyenleri en çok yanıltan konulardan biri hakkında önemli bir uyarıda bulundu. 30 yıllık sanayi ustasına göre, aracın kilometresi, geçmiş kullanım alışkanlıklarını ve bakım durumunu gösteren sessiz ama çok şey anlatan bir göstergedir.
KİLOMETRE SADECE RAKAM DEĞİL, ARAÇ GEÇMİŞİNİN İZİ
Usta, uzun yıllara dayanan deneyimlerine dayanarak ikinci el araç alacaklar için doğru kilometre ve yaş aralığını paylaştı. Aracın yaşı, genel durumu ve bakımları kadar, kilometresinin de doğru okunması gerektiğini belirten uzmanlar, “Kilometre, doğru yorumlandığında aracın ne yaşadığını anlatır” diyor.
EN UYGUN SEÇİM: 60 BİN KM VE 3 YAŞINDAKİ ARAÇLAR
Ustaların önerisine göre, ikinci el araç alımında en ideal tercihler, yaklaşık 60.000 kilometreye ulaşmış ve 3 yaşını geçmiş araçlar oluyor. Bu araçlar genellikle rodaj sürecini tamamlamış, üretim hataları varsa ilk sahipler tarafından çözülmüş oluyor. Hem teknik hem de ekonomik açıdan dengeli bir tercih olarak öne çıkıyor.
100 BİN KM’YE KADAR OLANLAR GÜVENLİ Mİ?
Düzenli servis geçmişi olan araçlar için 100.000 kilometreye kadar teknik sorun yaşama ihtimali oldukça düşük. Ancak uzmanlar, teknolojik açıdan karmaşık sistemlere sahip araçların, daha erken yıpranabileceğini hatırlatıyor. Özellikle motor, şanzıman ve süspansiyon sistemleri bu kilometrelerde mutlaka detaylı kontrol edilmeli.
KİLOMETRE YÜKSELDİKÇE RİSK DE ARTIYOR
100.000 km’nin üzerindeki araçlar için ise daha dikkatli ve titiz bir değerlendirme yapılması öneriliyor. Bu araçlarda yaşa ve kullanıma bağlı yıpranma daha belirgin hale gelirken, satın almadan önce kapsamlı bir ekspertiz kontrolü şart hale geliyor.
Özellikle motor performansı, şanzıman geçişleri, yürür aksam ve elektronik sistemler detaylıca incelenmeli. Aksi takdirde alıcının karşılaşabileceği masraflar, aracın fiyat avantajını kolayca ortadan kaldırabiliyor.