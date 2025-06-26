30 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın

EN UYGUN SEÇİM: 60 BİN KM VE 3 YAŞINDAKİ ARAÇLAR

Ustaların önerisine göre, ikinci el araç alımında en ideal tercihler, yaklaşık 60.000 kilometreye ulaşmış ve 3 yaşını geçmiş araçlar oluyor. Bu araçlar genellikle rodaj sürecini tamamlamış, üretim hataları varsa ilk sahipler tarafından çözülmüş oluyor. Hem teknik hem de ekonomik açıdan dengeli bir tercih olarak öne çıkıyor.