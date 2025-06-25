Spor Ayakkabıların Arkasındaki Küçük Halka Ne İşe Yarıyor? Sanılandan Çok Daha Fazlası…

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Heel Tab’in en bilinen ama çoğunlukla göz ardı edilen işlevi, ayakkabıyı giyerken sunduğu kolaylık. Özellikle dar yapıdaki ya da bileği saran spor ayakkabılarda, bu halkayı hafifçe çekerek ayakkabıyı zorlamadan giymek mümkün oluyor. Bu da hem ayakkabının üst kısmının zamanla deforme olmasını önlüyor hem de formunu daha uzun süre korumasını sağlıyor.

AYAKTA DAHA SIKI VE SABİT DURMASINI SAĞLIYOR

Ayakkabıların içinde ayağın kaymasını engelleyen bir diğer işlevi ise sabitleme kolaylığı sağlaması. Eğer ayakkabınız ayağınıza biraz bol geliyorsa ya da özellikle sportif aktivitelerde daha fazla destek arıyorsanız, bağcıkları topuk halkasının içinden geçirerek daha sağlam bir oturuş elde edebilirsiniz. Bu yöntem, özellikle yürüyüş, koşu gibi hareketli sporlarda ekstra denge sağlıyor.

TAŞIMA VE KURUTMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Spor ayakkabınızı antrenmandan ya da açık hava yürüyüşünden sonra temiz ve pratik bir şekilde taşımak istiyorsanız, Heel Tab devreye giriyor. Halka sayesinde ayakkabıyı ellerinizi kirletmeden kolayca tutabilir ya da bir çantaya dışarıdan asabilirsiniz. Aynı zamanda yıkama sonrası bu detay, kurutma işlemini hızlandırmak için ideal bir askı işlevi görüyor. Havadar bir ortamda, topuk halkasından asılan ayakkabılar daha kısa sürede kuruyarak bakteri oluşumunu da engelliyor.

Kaynak: Haber Merkezi