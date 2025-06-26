Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri
Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve jeopolitik krizler, ülkelerin savunma ihtiyaçlarını yeniden ön plana çıkarırken, bu alandaki şirketlerin değerinde de ciddi artışlar yaşandı. Finansal veri platformu Companiesmarketcap.com tarafından hazırlanan son rapora göre, dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Analize göre, ABD merkezli şirketler listede büyük ağırlık oluştururken, Avrupa ve Asya ülkelerinden de dikkat çeken firmalar öne çıktı. Türkiye’den ASELSAN da listeye 14 milyar dolarlık piyasa değeriyle dahil oldu.
LİSTEDEKİ EN DEĞERLİ SAVUNMA ŞİRKETLERİ
Savunma sektöründe faaliyet gösteren ve en yüksek piyasa değerine sahip şirketler şöyle sıralandı:
RTX (Raytheon) – ABD – 198 milyar dolar
Honeywell – ABD – 142 milyar dolar
Safran – Fransa – 126 milyar dolar
Lockheed Martin – ABD – 112 milyar dolar
Rheinmetall – Almanya – 89 milyar dolar
BAE Systems – İngiltere – 76 milyar dolar
General Dynamics – ABD – 75 milyar dolar
Northrop Grumman – ABD – 72 milyar dolar
Thales – Fransa – 59 milyar dolar
L3 Harris – ABD – 46 milyar dolar
HAL – Hindistan – 38 milyar dolar
Kongsberg – Norveç – 34 milyar dolar
AVIC – Çin – 33 milyar dolar
Leonardo – İtalya – 32 milyar dolar
Saab – İsveç – 27 milyar dolar
ASELSAN – Türkiye – 14 milyar dolar
TÜRKİYE’DEN SADECE ASELSAN YER ALDI
Listeye Türkiye'den giren tek şirket ASELSAN oldu. 14 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel arenada varlık gösteren ASELSAN, savunma ve elektronik sistemler alanındaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
SAVUNMA YARIŞI ŞİRKET DEĞERLERİNİ YÜKSELTİYOR
Son dönemde artan askeri harcamalar ve ulusal güvenlik öncelikleri, savunma sanayi şirketlerine olan ilgiyi artırırken, bu firmaların değerleri de rekor seviyelere ulaştı. Liste, savunma sanayisinin artık yalnızca stratejik değil, aynı zamanda ekonomik olarak da en güçlü sektörlerden biri haline geldiğini ortaya koyuyor.