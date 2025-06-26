Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri

Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve jeopolitik krizler, ülkelerin savunma ihtiyaçlarını yeniden ön plana çıkarırken, bu alandaki şirketlerin değerinde de ciddi artışlar yaşandı. Finansal veri platformu Companiesmarketcap.com tarafından hazırlanan son rapora göre, dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri - Resim: 1

Analize göre, ABD merkezli şirketler listede büyük ağırlık oluştururken, Avrupa ve Asya ülkelerinden de dikkat çeken firmalar öne çıktı. Türkiye’den ASELSAN da listeye 14 milyar dolarlık piyasa değeriyle dahil oldu.

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Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri - Resim: 2

LİSTEDEKİ EN DEĞERLİ SAVUNMA ŞİRKETLERİ

Savunma sektöründe faaliyet gösteren ve en yüksek piyasa değerine sahip şirketler şöyle sıralandı:

RTX (Raytheon) – ABD – 198 milyar dolar

Honeywell – ABD – 142 milyar dolar

Safran – Fransa – 126 milyar dolar

Lockheed Martin – ABD – 112 milyar dolar

Rheinmetall – Almanya – 89 milyar dolar

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Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri - Resim: 3

BAE Systems – İngiltere – 76 milyar dolar

General Dynamics – ABD – 75 milyar dolar

Northrop Grumman – ABD – 72 milyar dolar

Thales – Fransa – 59 milyar dolar

L3 Harris – ABD – 46 milyar dolar

HAL – Hindistan – 38 milyar dolar

Kongsberg – Norveç – 34 milyar dolar

AVIC – Çin – 33 milyar dolar

Leonardo – İtalya – 32 milyar dolar

Saab – İsveç – 27 milyar dolar

ASELSAN – Türkiye – 14 milyar dolar

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Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri - Resim: 4

TÜRKİYE’DEN SADECE ASELSAN YER ALDI

Listeye Türkiye'den giren tek şirket ASELSAN oldu. 14 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel arenada varlık gösteren ASELSAN, savunma ve elektronik sistemler alanındaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

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Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri - Resim: 5

SAVUNMA YARIŞI ŞİRKET DEĞERLERİNİ YÜKSELTİYOR

Son dönemde artan askeri harcamalar ve ulusal güvenlik öncelikleri, savunma sanayi şirketlerine olan ilgiyi artırırken, bu firmaların değerleri de rekor seviyelere ulaştı. Liste, savunma sanayisinin artık yalnızca stratejik değil, aynı zamanda ekonomik olarak da en güçlü sektörlerden biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

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