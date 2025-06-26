Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri

SAVUNMA YARIŞI ŞİRKET DEĞERLERİNİ YÜKSELTİYOR

Son dönemde artan askeri harcamalar ve ulusal güvenlik öncelikleri, savunma sanayi şirketlerine olan ilgiyi artırırken, bu firmaların değerleri de rekor seviyelere ulaştı. Liste, savunma sanayisinin artık yalnızca stratejik değil, aynı zamanda ekonomik olarak da en güçlü sektörlerden biri haline geldiğini ortaya koyuyor.