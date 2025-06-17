İran'ın Devrik Prensinden Rejim Karşıtı Çağrı: 'Şimdi Ayağa Kalkma Zamanı'

İran’ın devrik lideri Şah Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. “Şimdi ayağa kalkma ve İran’ı geri alma zamanı” diyen Pehlevi, rejim sonrası 100 günlük geçiş planlarının hazır olduğunu da duyurdu.

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İran'ın Devrik Prensinden Rejim Karşıtı Çağrı: 'Şimdi Ayağa Kalkma Zamanı'
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İran'da devrim öncesi eski İran Şahı Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulundu. Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti'nin sonuna gelindi ve çöküyor. Başlayan şey geri döndürülemez. Gelecek parlak ve birlikte tarihte yeni bir sayfa açacağız. Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran'ı hep birlikte geri alma zamanı. Yakında sizinle birlikte olabilirim" dedi.

'100 GÜNLÜK GEÇİŞ SÜRECİ PLANIMIZ VAR'

İran'da yaşanacak bir devrim sonrası halkın paniğe kapılmaması gerektiğini iddia eden Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti'nin düşmesinin ertesi günü için endişelenmeyin. İran bir istikrarsızlık ya da iç savaş dönemine girmeyecektir. Rejimin düşüşü sonrasındaki 100 gün için bir geçiş süreci planımız var" dedi.

REJİM YANLISI GÜVENLİK GÜÇLERİNE SESLENDİ

İran askeri, polisi ve devlet memurlarından son günlerde kendisine mesajlar geldiğini ifade eden Pehlevi, rejim yanlısı güvenlik güçlerine seslenerek, "Düşüşü kaçınılmaz olan bir rejim uğruna İran milletinin karşısında durmayın. Çürüyen bir rejim için kendinizi feda etmeyin. Milletin yanında durarak hayatınızı kurtarabilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA

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