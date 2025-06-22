İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
Altın fiyatlarında yılın ilk yarısında yaşanan rekor yükselişin ardından piyasada yaşanan duraksama yatırımcıların odağına yerleşti. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasasına dair son değerlendirmelerinde yatırımcıları uyardı, yeni yükseliş için Eylül ayını işaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, altının güçlü bir performans sergilediği yılın ilk yarısında yaşanan çıkışların ardından teknik bir düzeltme sürecine girildiğini belirtti. Ons altında kısa vadede 3.300 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimalinin sürdüğünü kaydeden Memiş, gram altında ise dolar kurunun etkisiyle fiyatların güçlü kaldığını ifade etti. Gram altın serbest piyasada 4.317 TL seviyelerinde işlem görürken, zirve seviyenin 4.433 TL olduğunu hatırlattı.
YENİ YÜKSELİŞ EYLÜL’DE BAŞLAYABİLİR
Altın piyasasında asıl hareketin Eylül ayından itibaren başlayacağını dile getiren İslam Memiş, bu sürece kadar sınırlı dalgalanmaların yaşanacağını vurguladı. ABD Merkez Bankası’nın (FED) yaz sonuna doğru açıklayacağı faiz kararıyla birlikte ons altının 3.500 dolar, gram altının ise 4.500 TL seviyelerine çıkabileceğini öngördü.
İslam Memiş, "FED'in faiz indirimlerine Eylül'de başlaması altın için yeni bir ralli dönemini başlatabilir. Ancak bu süreçte yatırımcıların manipülatif haberlere karşı dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
GÜMÜŞTE PARLAK PERFORMANS
Altına kıyasla daha yüksek getiri sunan gümüş de yatırımcının radarına girdi. Memiş, son haftalarda ons gümüşün 37 doların üzerine, gram gümüşün ise 47 TL seviyesine çıktığını belirterek, "Gümüş iki haftada altının 6 ayda sunduğu getiriyi verdi" dedi.
Gümüşün özellikle endüstriyel kullanım alanlarındaki artışla yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyen Memiş, "Güneş panelleri, tıp sektörü ve teknoloji alanlarındaki yüksek talep, gümüşü yılın kazananı yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.
“5 YILDA BİRİNCİLİK GÜMÜŞÜN OLABİLİR”
2025 yılının kalan aylarında gümüşün yatırımcısına önemli kazançlar sağlayabileceğini vurgulayan Memiş, “11 ay bekletir, 1 ayda altın tepside getiriyi sunar” sözleriyle uzun vadeli yatırımcılar için gümüşün avantajlarına dikkat çekti.
Altın ve gümüş piyasasında kısa vadeli yön tayininde spekülatif haberlerin etkili olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara panik yapmamaları ve piyasaları dikkatle takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Jeopolitik risklerin devam ettiğini ancak piyasaların asıl odağının FED kararları ve küresel ekonomik görünüm olduğunu ifade etti.