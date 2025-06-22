İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak

Altın ve gümüş piyasasında kısa vadeli yön tayininde spekülatif haberlerin etkili olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara panik yapmamaları ve piyasaları dikkatle takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Jeopolitik risklerin devam ettiğini ancak piyasaların asıl odağının FED kararları ve küresel ekonomik görünüm olduğunu ifade etti.