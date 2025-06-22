Türkiye'nin En Büyüğüydü: Borcu 4 Yılda 4 Katına Çıktı, Darboğaza Girdi

SOMA TERMİK ÜZERİNDE REHİN

Ayrıca, Konya Şeker’in iştiraklerinden biri olan Soma Termik Santrali’nin finansal durumuna ilişkin bilgiler de dikkat çekti. Rapora göre Soma Termik’in toplam 2 milyar 783 milyon 67 bin lira tutarındaki kredilerine karşılık, işletme üzerine 8 milyar 928 milyon lira değerinde rehin konuldu. Buna ek olarak, şirketin 650 milyon lira değerindeki hisseleri de teminat olarak gösterildi.