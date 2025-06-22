Türkiye'nin En Büyüğüydü: Borcu 4 Yılda 4 Katına Çıktı, Darboğaza Girdi
Türkiye’nin en büyük tarımsal üretici birliklerinden biri olan ve Torku markasını bünyesinde barındıran Konya Şeker’in finansal yapısında dikkat çeken bir bozulma yaşandığı ortaya çıktı. Son yayımlanan bağımsız denetim raporuna göre şirketin toplam borcu son dört yılda yaklaşık dört kat arttı.
Kaynak: Sözcü
2021 yılında 17 milyar lira seviyesinde olan borç yükü, 2025 itibarıyla 67 milyar 835 milyon 516 bin liraya ulaştı. Bu borcun 32 milyar 766 milyon 111 bin lirasının kısa vadeli, 35 milyar 69 milyon 405 bin lirasının ise uzun vadeli olduğu tespit edildi.
DENETİM RAPORU DİKKAT ÇEKTİ
Şirketin kamuya açık finansal raporlarında yer alan bağımsız denetim görüşü, mali tabloya ilişkin önemli soru işaretleri doğurdu. Denetçiler, raporlarında şirketin faaliyetlerine devam edip edemeyeceğine ilişkin ciddi belirsizlikler bulunduğuna işaret etti.
Raporun ilgili kısmında, Konya Şeker’in “işletme faaliyetlerinin sürekliliğini sürdürebilmesine yönelik ciddi şüphe oluşturan unsurların bulunduğu” açıkça ifade edildi.
SOMA TERMİK ÜZERİNDE REHİN
Ayrıca, Konya Şeker’in iştiraklerinden biri olan Soma Termik Santrali’nin finansal durumuna ilişkin bilgiler de dikkat çekti. Rapora göre Soma Termik’in toplam 2 milyar 783 milyon 67 bin lira tutarındaki kredilerine karşılık, işletme üzerine 8 milyar 928 milyon lira değerinde rehin konuldu. Buna ek olarak, şirketin 650 milyon lira değerindeki hisseleri de teminat olarak gösterildi.
Yükselen borç yükü ve teminat altına alınan varlıklar, yalnızca Konya Şeker’i değil, ona bağlı binlerce üreticiyi de ilgilendiriyor. Türkiye tarımının önemli aktörlerinden biri olan bu dev kuruluşun yaşadığı mali sıkıntılar, tarım ve gıda sanayiindeki kırılganlıkları da bir kez daha gözler önüne seriyor.