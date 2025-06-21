Uçakta Bu İçeceği Sipariş Eden Yandı: 22 Yıllık Kabin Memuru Uyardı
Havacılıkta uzun yıllar görev yapan bir uçuş görevlisi, yolculuk sırasında tüketilmemesi gereken içecekleri açıkladı. Listede yer alan bazı seçenekler oldukça şaşırtıcı…
Kaynak: Haber Merkezi
22 yıldır kabin görevlisi olarak çalışan Sue Fogwell, uçak yolculuklarında sıklıkla tercih edilen bazı içeceklerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Özellikle Bloody Mary ve domates suyu gibi içeceklerin yüksek sodyum içerikleri nedeniyle susuzluğu artırdığını belirtti.
Fogwell’e göre, uçak içindeki kuru hava ortamı zaten vücudu susuz bırakırken, tuzlu içecekler bu etkiyi katlıyor. Üstelik Bloody Mary gibi kokteyllerde bulunan alkol, su kaybını daha da hızlandırıyor. Uçuş sırasında basınç değişikliklerinin vücuda etkisiyle birleştiğinde, bu tür içecekler yolcular için daha da yorucu hale geliyor.
Uzmanlar da Fogwell’le aynı görüşte. Konuyla ilgili olarak İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) uçakta alkol tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Azalan kabin basıncı, alkolün etkisini artırıyor ve baş dönmesi, mide bulantısı gibi rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.
MUSLUK SUYUNA DİKKAT
Sue Fogwell’in uyarıları sadece alkollü içeceklerle sınırlı değil. Deneyimli kabin memuru, uçak içindeki musluk suyundan yapılan çay ve kahve gibi içecekleri de kesinlikle tüketmediğini söylüyor. Bunun nedeni ise uçaklarda kullanılan su tanklarının temizliğinin her zaman güvence altında olmaması.
Uzmanlara göre, bu tanklarda zamanla bakteri oluşumu mümkün ve bu durum yolcular için hijyen riski doğurabiliyor. Bu nedenle uçuş esnasında sıcak içecek almak isteyen yolcuların bu riski göz önünde bulundurması gerekiyor.
TÜKETİLEBİLECEK SAĞLIKLI İÇECEKLER NELER?
Uçuş sırasında vücut dengenizi korumak istiyorsanız, şişelenmiş su en güvenli içecek olarak öne çıkıyor. Ayrıca düşük sodyumlu meyve suları ve gazsız içecekler, nem kaybını en aza indirmeye yardımcı olabilir.
Fogwell’in uyarıları, her gün yüzlerce yolcuyla temas eden bir uzmanın gözlemlerine dayanıyor. Bu nedenle bir dahaki uçuşunuzda Bloody Mary sipariş etmeden önce iki kez düşünmekte fayda var.