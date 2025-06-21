Uçakta Bu İçeceği Sipariş Eden Yandı: 22 Yıllık Kabin Memuru Uyardı

Fogwell’e göre, uçak içindeki kuru hava ortamı zaten vücudu susuz bırakırken, tuzlu içecekler bu etkiyi katlıyor. Üstelik Bloody Mary gibi kokteyllerde bulunan alkol, su kaybını daha da hızlandırıyor. Uçuş sırasında basınç değişikliklerinin vücuda etkisiyle birleştiğinde, bu tür içecekler yolcular için daha da yorucu hale geliyor.

Uzmanlar da Fogwell’le aynı görüşte. Konuyla ilgili olarak İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) uçakta alkol tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Azalan kabin basıncı, alkolün etkisini artırıyor ve baş dönmesi, mide bulantısı gibi rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.