Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekora Koşuyordu, Trump ve Musk Engelledi
Küresel emtia piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sürerken, platin fiyatları dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Uluslararası piyasalarda platinin ons fiyatı 1.352,08 dolara kadar çıkarak Eylül 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. Yaklaşık 11 yılın zirvesine ulaşan değerli metal, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 43’ten fazla kazanç sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre platin fiyatlarındaki bu sert yükselişin ardında iki temel neden var: Arzda yaşanan daralma ve artan talep. Otomotiv sektöründe egzoz sistemlerinde kullanılan platin, küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle daha da değerli hale geldi. Çin başta olmak üzere birçok ülkede mücevher talebinin de artması, bu yükselişi destekledi.
JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE TİCARİ SAVAŞLAR YÖNÜ DEĞİŞTİRDİ
Emtia piyasasında özellikle ABD ile Çin arasında süregelen ticaret gerilimleri, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Bu süreçte yalnızca altın değil, gümüş ve platin gibi diğer kıymetli metaller de değer kazandı. ABD’nin farklı ülkelere karşı gümrük tarifeleri uygulaması, navlun maliyetlerini artırırken, platin gibi stratejik metallerin de ön plana çıkmasına yol açtı.
TRUMP-MUSK GERİLİMİ PİYASAYI ETKİLEDİ
Analistler, platinin değer kazanmasında dikkat çeken bir başka etkenin de eski ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO’su Elon Musk arasındaki sözlü atışma olduğunu ifade etti. Elektrikli araçlara yönelik teşviklerin azaltılabileceği beklentisi, içten yanmalı motorlara olan talebi artırdı. Bu durum, platine olan talebi de doğrudan etkiledi. Çünkü platin, özellikle dizel motorlarda ve egzoz sistemlerinde önemli bir rol oynuyor.
ÇİN'İN TALEBİ REKOR SEVİYEDE
Öte yandan Çin’den gelen talep de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son dönemde altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Çinli mücevher üreticileri alternatif olarak platine yönelmeye başladı. Dünya Platin Yatırım Konseyi Asya Pasifik Başkanı Weibin Deng, “Altının pahalılaşması nedeniyle birçok üretici yönünü platine çevirdi. Çin’in nisan ayında ciddi miktarda platin ithalatı yapması, fiyat artışını hızlandırdı” dedi.
MÜCEVHER TALEBİ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Deng’e göre 2025 yılına kadar platin bazlı mücevher talebi dünya genelinde artış gösterecek. Avrupa’da yüzde 7, Kuzey Amerika’da yüzde 8 ve küresel pazarda ortalama yüzde 5’lik bir artış öngörülüyor.
Platin piyasasında yaşanan bu gelişmeler, emtia yatırımcılarının dikkatini bu değerli metale çevirmesine neden oldu. Uzmanlar, fiyatlardaki oynaklığın sürebileceğini ancak arz sıkıntıları ve talep artışının platini önümüzdeki dönemde daha da cazip hale getirebileceğini vurguluyor.