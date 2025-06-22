Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekora Koşuyordu, Trump ve Musk Engelledi

Uzmanlara göre platin fiyatlarındaki bu sert yükselişin ardında iki temel neden var: Arzda yaşanan daralma ve artan talep. Otomotiv sektöründe egzoz sistemlerinde kullanılan platin, küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle daha da değerli hale geldi. Çin başta olmak üzere birçok ülkede mücevher talebinin de artması, bu yükselişi destekledi.