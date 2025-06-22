Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat, Artık Geçerli Olacak

"YARGITAY EMSAL KARARIYLA BU DURUM NETLİK KAZANDI"

Bazı kiracıların, banka aracılığıyla ödeme yaparken açıklama kısmını boş bırakmaları nedeniyle tedirgin olduğunu aktaran Mahmut Şahin, bu konuda yüksek yargı kararlarının da bulunduğunu söyledi. Daha önce benzer bir davada Yargıtay’ın, açıklama yapılmasa dahi sözleşme kapsamında yapılan ödemenin kira olarak geçerli sayılacağına hükmettiğini hatırlattı. Şahin, “Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin” dedi.