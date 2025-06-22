Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat, Artık Geçerli Olacak
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde açıklama kısmının boş bırakılmasının ödeme geçerliliğini etkilemediğini belirtti. Şahin, kira sözleşmesinin var olduğu durumlarda, açıklama yazılmasa bile gönderilen tutarın kira olarak kabul edildiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde artan kira fiyatlarıyla birlikte ev sahibi-kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıkların arttığını dile getiren Mahmut Şahin, yazılı sözleşme bulunmasının, yapılan ödemelerin kira olarak değerlendirilmesi için yeterli olduğunu söyledi. Kiracıların hak kaybı yaşamaması adına banka üzerinden yapılan ödemelere dair dekont almalarının önemine işaret eden Şahin, elden ödeme yapılmaması gerektiğini belirtti.
"YARGITAY EMSAL KARARIYLA BU DURUM NETLİK KAZANDI"
Bazı kiracıların, banka aracılığıyla ödeme yaparken açıklama kısmını boş bırakmaları nedeniyle tedirgin olduğunu aktaran Mahmut Şahin, bu konuda yüksek yargı kararlarının da bulunduğunu söyledi. Daha önce benzer bir davada Yargıtay’ın, açıklama yapılmasa dahi sözleşme kapsamında yapılan ödemenin kira olarak geçerli sayılacağına hükmettiğini hatırlattı. Şahin, “Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin” dedi.
KÖTÜ NİYETLİ TALEPLERE KARŞI SÖZLEŞME YETERLİ
Bazı kötü niyetli ev sahiplerinin, açıklama kısmı boş olan ödemelere dayanarak yeniden kira bedeli talep ettiğini ve icra başvurusunda bulunduğunu söyleyen Mahmut Şahin, bu gibi durumlarda kiracıların sözleşmeye dayanarak icra dairesine yapacakları itirazla sürecin sona ereceğini belirtti.
HER AY İÇİN TARİH BELİRTEREK AÇIKLAMA YAZILMASI TAVSİYE EDİLİYOR
Şahin, benzer sorunların yaşanmaması adına kira ödemelerinde açıklama kısmına ilgili ayın belirtilerek “2025 yılı Nisan ayı kirası” gibi ifadeler yazılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Bu yöntemle kiracıların herhangi bir hukuki riskle karşı karşıya kalmadan kira yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklarını ifade etti.