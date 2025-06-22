Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı! Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Yaşadı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TCDD, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları verilerine dayanan son analiz, 2025-2030 döneminde gayrimenkul değerinin hızla artacağı illeri ortaya koydu. Arazi, konut ve sanayi yatırımları açısından en yüksek potansiyele sahip şehirler arasında Eskişehir, Mersin, Balıkesir, Tekirdağ, Gaziantep, Antalya, Konya, Samsun, Denizli ve Van öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mersin, Doğu Akdeniz Limanı ve yeni otoyol projeleriyle önemli bir lojistik merkez haline gelirken; Eskişehir ise üniversite ve girişimcilik potansiyeliyle genç yatırımcıları kendine çekiyor. Balıkesir, tarım ile ulaşımı Kuzey Ege Otoyolu’yla birleştirerek dikkat çekerken, Tekirdağ Avrupa’ya yakınlığı sayesinde dış ticarette avantaj sağlıyor. Gaziantep ise köklü sanayi altyapısı ile güvenli bir yatırım limanı sunuyor.
ŞEHİR ŞEHİR DEĞERLENME SEBEPLERİ
Antalya: Canlı turizm hareketliliği ve konut talebiyle yatırım ilgisini artırıyor.
Konya: Tarımsal üretim ve istikrarlı büyümesiyle dengeli bir yatırım ortamı sunuyor.
Samsun: Karadeniz’de lojistik merkez projeleri ve teknopark yatırımlarıyla öne çıkıyor.
Denizli: Sanayi gücü ve artan konut ihtiyacıyla gayrimenkul fırsatları sunuyor.
Van: Sınır ticareti, doğa turizmi ve tarım potansiyeliyle Doğu Anadolu’da öne çıkıyor.
YATIRIMCILARA UYARI: “DEĞER 5 YILDA 5 KAT ARTABİLİR”
Uzmanlar, bu illerdeki gayrimenkul yatırımlarının 5 ila 10 yıl içerisinde 3 ila 5 kat arası değer kazanabileceğine dikkat çekiyor. Organize sanayi bölgelerinin genişlemesi, ulaşım altyapısının tamamlanması ve üniversitelerin yaygınlaşması değer artışını hızlandıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
KONUT FİYATLARI ORTALAMANIN ÜZERİNDE
2024 sonu itibarıyla yayımlanan emlak endeks verilerine göre, bu illerdeki konut fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrederken; bölgesel teşviklerin de etkisiyle yatırım getirisi hızla artıyor.
2025-2030 ARASINDA ÖNE ÇIKACAK ŞEHİRLER
Mersin, Eskişehir, Balıkesir, Tekirdağ, Gaziantep, Antalya, Konya, Samsun, Denizli ve Van illeri; altyapı yatırımları, üretim gücü, nüfus dinamiği ve teşvik avantajlarıyla gelecek 5 yılın yatırım rotasını belirleyecek şehirler arasında gösteriliyor.