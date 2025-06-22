Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı! Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Yaşadı

Mersin, Doğu Akdeniz Limanı ve yeni otoyol projeleriyle önemli bir lojistik merkez haline gelirken; Eskişehir ise üniversite ve girişimcilik potansiyeliyle genç yatırımcıları kendine çekiyor. Balıkesir, tarım ile ulaşımı Kuzey Ege Otoyolu’yla birleştirerek dikkat çekerken, Tekirdağ Avrupa’ya yakınlığı sayesinde dış ticarette avantaj sağlıyor. Gaziantep ise köklü sanayi altyapısı ile güvenli bir yatırım limanı sunuyor.